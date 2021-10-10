بقيادة نسائية تهدف لحماية الأمهات العاملات.. شركة نيجيرية ناشئة تحقق صفقات سنوية بـ155 مليون دولار

أعلنت "أليرزو" (Alerzo) -إحدى الشركات الناشئة للأعمال المباشرة بين الشركات الأسرع نموا في نيجيريا- عن تجاوز حجم صفقاتها السنوي لشهر سبتمبر/أيلول الماضي 155 مليون دولار، وهو نمو بأكثر من 5 أضعاف منذ بداية العام 2021.

ومنذ بداية هذا الصيف، تضاعف حجم سوق أليرزو للأعمال المباشرة بين الشركات، وأصبح نظام المدفوعات يعالج الآن أكثر من 400 ألف صفقة شهريا.

وأسّس أديوالي أوباليي شركة أليرزو في إبادان -ثالث أكبر مدينة في نيجيريا- عام 2019. وتوفر الشركة أكثر من 150 ألف متجر غير رسمي للبيع بالتجزئة، وتدير النساء أكثر من 90% منها، مع خدمة توصيل مجاني في اليوم ذاته، ومدفوعات غير نقدية، وحافظة من الخدمات الرقمية الأخرى التي تعزز ربحية المتجر وتيسر حياة المالكين.

وقال أوباليي، الذي درس الفيزياء في نيجيريا وعلم الحاسوب في الصين، "أنشأت أليرزو لمساعدة أمي، التي كانت تدير متجرين غير رسميين للبيع بالتجزئة لدعمي أنا وأخوتي الثلاثة".

ويتابع أوباليي "قبل أليرزو، اضطرت إلى إغلاق متجرها والسفر لساعات لشراء مخزون للاستمرار في العمل. وغالبا ما تكون النساء ضحايا للسرقة لأن أولاد الشوارع يعرفون أن مشغلي متاجر البيع بالتجزئة يحملون نقودا في كثير من الأحيان. لذا، أردت تطبيق ما تعلمته في الصين لتحسين الحياة للأمهات العاملات في نيجيريا".

استحوذت أليرزو هذا الصيف على "شاغو بايمنتس" (Chago Payments) لتسريع تحولها من سوق للأعمال المباشرة بين الشركات إلى منصة تكنولوجية شاملة. وتعمل شاغو -التي أسسها ساباستين إنيشي المخضرم في قطاع المدفوعات- على تسريع اندفاع أليرزو نحو المنتجات الرقمية والخدمات المالية. وبفضل اندماج شاغو في "أليرزو باي"، ذراع المدفوعات للشركة، توفر أليرزو الآن لمتاجر البيع بالتجزئة غير الرسمية حافظة من الخدمات الرقمية الجديدة مثل إعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، دفع الفواتير والتحويلات.

أما سانتي بوتا، رئيسة مجلس إدارة "بنك كابيتيك" (Capetic Bank) في جنوب أفريقيا، التي انضمت مؤخرا إلى مجلس إدارة أليرزو بصفتها المديرة الرئيسية، فقالت "انضممت إلى مجلس إدارة أليرزو لأن قصة حياة أديوالي ألهمتني، وأنا أشارك التزام أليرزو بتمكين المرأة العاملة في أفريقيا".

من جهته، قال إيينولووا أبوييجي -المشارك في تأسيس "ويف فيلترز" (Wave filters) و"أنديلا" (Andela) وعضو في المجلس الاستشاري لشركة أليرزو- "تتحدث معظم الشركات عن الدمج المالي والاقتصادي ببراعة، ولكنّها تشرع بعد ذلك في تركيز أعمالها على المدن الضخمة التي تتمتع بالذكاء التجاري مثل لاغوس أو نيروبي. أمّا أليرزو، فتركيزها منصب على المجتمعات التجارية المهمشة ولكن القابلة للتطبيق تجاريا في المدن الصغيرة مثل إبادان، وهو نموذج مثالي ورؤيوي. لقد ألهمني تركيزهم على المجتمعات المهمشة حقا".

وأشارت كريستينا ساس -واحدة من مستثمري أليرزو والمشاركين في تأسيس أنديلا- إلى أن أليرزو "تعتبر من المؤسسات الاجتماعية النادرة؛ إذ تنجح مهمة اجتماعية واضحة وقوية إلى جانب الأداء المالي للشركة".

ووسعت أليرزو في سبتمبر/أيلول الماضي عملياتها إلى الحزام الأوسط والمناطق الشمالية من نيجيريا، وتعمل الآن في أبوجا وكانو. وتخطط الشركة لخدمة معظم نيجيريا قبل نهاية العام المقبل.

وتعد أليرزو -التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة وإبادان بنيجيريا- منصة تكنولوجيا وخدمات متكاملة تغيّر طريقة عمل متاجر البيع بالتجزئة غير الرسمية في نيجيريا. إذ تساعد أليرزو حاليا تجار التجزئة في تلقي المدفوعات غير النقدية وتسديدها، وتتبع ربحية المتجر بشكل أفضل، وتسهيل حافظة من الخدمات الرقمية بما في ذلك المشتريات، ودفع الفواتير، والتحويلات.