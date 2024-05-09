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مراسلو الجزيرة نت

انطلاق سفينة مساعدات قطرية تركية لغزة من مرسين

محملة بما يقارب ألفي طن من المساعدات الغذائية والصحية، أبحرت سفينة مساعدات مخصصة لقطاع غزة بتعاون قطري تركي، حيث من المخطط أن تصل إلى ميناء العريش المصري بعد نحو 40 ساعة من انطلاقها.

Published On 8/5/2024
Gazze'ye ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı. Gemi için düzenlenen uğurlama törenine, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sağ 2), İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 3), Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim (sağ 4), Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al-Khater (sağ 5) ve AFAD Başkanı Okay Memiş (sol 4) de katıldı. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )
مراسلو الجزيرة نت

تفاصيل وقوع شباب مغاربة بفخ العصابات الإلكترونية في شرق آسيا

تلقت السلطات المغربية عشرات الشكايات من أُسر تطلب إنقاذ أبنائها الذين سافروا بطرق قانونية وشرعية للعمل في مناطق شرق آسيا ليجدوا أنفسهم مختطفين ومحتجزين لدى شبكات التحايل الإلكتروني والاتجار بالبشر.

Published On 8/5/2024
مقر وزارة الخارجية بالرباط
مقالات,

رفح.. لماذا الاجتياح الآن؟

مع الفشل الذريع في تحقيق “الأهداف” التي حدّدها نتنياهو لحربه البربرية، على سكان غزة، فقد لجأ منذ أربعة أشهُر تقريبًا، إلى إشهار ورقة “اجتياح رفح” والتلويح بها، للضغط على “المقاومة الفلسطينية”.

مقال رأي بقلم سعيد السني
Published On 8/5/2024
مقالات,

ماذا وراء غموض نتنياهو؟

يعلم الجميع أن قرار شن الهجوم على رفح لن يقضي على المقاومة الفلسطينية ولن يستعيد الأسرى، فما الذي يجعل نتنياهو وحكومته شديدي الحماس لهذه الخطوة؟

مقال رأي بقلم محمود عبد الهادي
Published On 8/5/2024
بنيامين نتانياهو (الصورة المركزية) :" بلغ سدة الحكم للمرة الأولى في 1996"

كابوس رفح.. لوتان: الخط الأحمر المتذبذب لجو بايدن

قالت لوتان إن إسرائيل كان يفترض أن ترد بشكل حاسم على هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، لكنها بعد 7 أشهر من الحرب لا تزال متعثرة في ذلك، والآن تخلف كابوسا برفح وبايدن ما زال يكتفي بالطلقات التحذيرية.

Published On 8/5/2024