يشهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان تطورات على مستويات عدة، منها: هجرتهم بحرا، وتصدي قبرص لهم، وإعادتهم إلى لبنان، وتصاعد خطاب التحريض ضدهم.
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داعية لإجراء حوار سوداني-سوداني، ولإنهاء الحرب والتأسيس لمرحلة انتقالية جديدة، وقعت عشرات القوى السوادنية على وثيقة تدعو لذلك وغيره من البنود التي تسعى لعودة الديمقراطية في البلاد.
تركزت العمليات العسكرية في غزة في محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوبا، والتي تمتد من السياج الحدودي إلى عمق يبلغ 3 كيلومترات.
نفذ المحافظون المسيحيون في ألمانيا وعيدهم، وصادقوا في برنامجهم الجديد على ضرورة أن يكون الإسلام في ألمانيا متسقا مع القيم الألمانية، متخذا من ذلك سبيلا لمحاولة العودة للحكم مرة أخرى.