قالت لوتان إن إسرائيل كان يفترض أن ترد بشكل حاسم على هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، لكنها بعد 7 أشهر من الحرب لا تزال متعثرة في ذلك، والآن تخلف كابوسا برفح وبايدن ما زال يكتفي بالطلقات التحذيرية.