رفعت الطاقة الاستيعابية إلى أرقام قياسية.. تفاصيل التوسعة الأكبر في تاريخ الحرم المكي

بلغت مساحة المسجد الحرام في مكة المكرمة بعد التوسعة الثالثة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز نحو 1.7 مليون متر مربع، لترفع طاقته الاستيعابية إلى 1.3 مليون مصل.

وتُعد التوسعة التي يشرف عليها الملك سلمان، الأكبر في تاريخ المسجد الحرام، حيث اكتمل عدد من مبانيها، ولا يزال العمل جارياً في توسعة المتبقي.

وقال مراسل الجزيرة بدر الربيعان في تقرير أعده، إن التوسعة تضم "وحدة بنائية" تقدر بـ320 ألف متر مربع، وتتوزع على 4 أدوار رئيسية للصلاة و3 أدوار ميزانين، إلى جانب دورين مخصصين للمعدات والخدمات التشغيلية.

وبلغت مساحة مبنى الطواف الجديد 244 ألف متر مربع، ليرفع طاقته الاستيعابية من 50 ألف طائف في الساعة إلى 107 آلاف طائف حالياً، وتُعد ثالث توسعة سعودية منذ التوسعة التي بدأها الملك الراحل سعود عام 1955، وفي عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز عام 1988.

كما امتدت التوسعة أيضاً إلى الساحات الشمالية، حيث أُعدت 180 ألف متر مربع إضافية للصلاة، مما وفر مساحات واسعة للمصلين وزوار الحرم في مواسم الحج والعمرة. وأكدت الجهات المشرفة على المشروع أن الهدف الأساسي للتوسعة هو رفع الطاقة الاستيعابية وتسهيل حركة الطائفين خاصة في أوقات الذروة.

تطوير شامل

وشملت مشاريع التوسعة أيضاً تطوير أنظمة التكييف والإضاءة والصوتيات بأحدث التقنيات، وتعد التوسعة الثالثة استكمالاً لمسيرة توسعات سابقة، وتؤكد اللجنة المشرفة على المشروع أن مراحل التوسعة المتبقية سترفع الطاقة الاستيعابية الكلية إلى مليوني مصل عند اكتمالها بالكامل خلال السنوات المقبلة.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد دشن في 11 يوليو/تموز 2015 التوسعة الثالثة للمسجد الحرام بمكة المكرمة لتصل طاقته الاستيعابية إلى مليون و850 ألف مصل.

كما دشن مشروع مبنى توسعة المسجد الحرام الذي يضم بوابة رئيسية تتكون من ثلاثة أبواب تُدار بأجهزة تحكم عن بعد.

إعلان

وتبلغ مسطحات البناء لهذه المرحلة من التوسعة مليونا و470 ألف متر مربع، وستتضاعف الطاقة الاستيعابية للمسعى مرة ونصف، ليتسع لـ118 ألف شخص في الساعة.

وتشمل التوسعة أيضاً مشروعاً لمضاعفة مساحة المطاف، وللمشروع بوابات أوتوماتيكية تُدار من غرف خاصة للتحكم بها عن بعد، يبلغ إجماليها 78 باباً بالدور الأرضي تحيط بمبنى التوسعة.

وتُقام التوسعة، التي يتكون مبناها من ثلاثة أدوار، على مسطح بناء يبلغ 320 ألف متر مربع، يستوعب 300 ألف مصل، في حين يبلغ مسطح مساحات التوسعة 175 ألف متر مربع، وتتسع لنحو 330 ألف مصل.