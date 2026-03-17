لا صلاة ولا اعتكاف في الأقصى ومغردون يحذرون من مخططات الاحتلال

مرّ شهر رمضان المبارك هذا العام حزينا على بيت المقدس، فقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى منذ بدء الحرب على إيران، ولم يصلِّ فيه منذ ذلك الحين، سوى 5 أشخاص، الإمام، والمؤذن، ومقيم الصلاة، وحارس منبر المصلى القبلي، ومدير المسجد.

وتحوّلت البلدة القديمة المحيطة بالمسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية، مع انتشار مئات الجنود وعناصر الشرطة الإسرائيلية لتمنع المقدسيين من الاقتراب من المسجد الأقصى، ورغم ذلك تمكن بعض المصلين من الوصول إلى أسوار البلدة القديمة في القدس، وأقاموا الصلاة هناك، ولم يكترثوا لتهديدات جيش الاحتلال.

وأكدت محافظة القدس، في بيان، أن إغلاق المسجد الأقصى يحمل أبعادا سياسية وإستراتيجية خطيرة، ومحاولة لفرض واقع جديد في المسجد وتقويض الإدارة الشرعية، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يغلق فيها الأقصى ويمنع فيه الاعتكاف في رمضان بقرار من سلطات الاحتلال منذ احتلال القدس عام 1967.

وقال مصدر فلسطيني للجزيرة، في وقت سابق، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستُبقي على المسجد الأقصى مغلقا خلال عيد الفطر، ليُحرم بذلك عشرات آلاف الفلسطينيين من أداء صلاة العيد في رحابه.

استياء وتحذير

وعبّر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من إغلاق الأقصى في وجه المصلين والمعتكفين. ورصدت حلقة (2026/3/17) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات.

واعتبر رقاس أن إغلاق المسجد الأقصى يعكس تجبر الاحتلال الإسرائيلي، وقال:

"إغلاق المسجد الأقصى المبارك في ليلة الـ 27 من رمضان هو صدمة موجعة لكل قلب مسلم، ورمز صارخ لاستمرار الخضوع للأعداء والاحتلال رغم كل الدعوات والحقوق الثابتة" بواسطة

وذكّر برهان الدين بأن عدد المصلين كان كبيرا في السنوات الماضية، وكتب:

"في السنوات الماضية وفي مثل هذا اليوم بالذات ليلة 27 من رمضان، ورغم كل تضييقات قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن عدد المصلين تجاوز عتبة الربع مليون" بواسطة

وقال مراد إن إغلاق المسجد الأقصى يدخل ضمن المخططات الإسرائيلية، بقوله:

"ما يحدث يأتي في سياق واضح لفرض واقع جديد، تمهيداً لمشروع "إسرائيل الكبرى" وهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم في القدس" بواسطة

وتتحسر علا على الحال الذي وصل إليه، قائلة "المسجد الأقصى تتبدل أحواله في العشر الأواخر من رمضان.. من مسجد تُملأ ساحاته بالمعتكفين، إلى مكان مغلق بقرار من الاحتلال".

وحذّر جهاد في تعليقه من مغبة قيام الاحتلال بما هو أخطر بحق المسجد الأقصى، وكتب:

"لقد بُحَّ صوتنا ونحن نقول إن المسجد الأقصى مغلق في وجه المصلين والقائمين، وأخشى أن يأتي ذلك اليوم الذي يُبح فيه صوتنا ونحن نقول لقد هدموا مسجدكم، ولن ينفع حينها الندم!" بواسطة

يذكر أن جامعة الدول العربية قالت، في بيان، إنه ليس لإسرائيل حق اتخاذ أي إجراء يمنع المسلمين من أداء فرائضهم بالمسجد الأقصى، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم يُلزِم إسرائيل بوقف انتهاكاتها تجاه المقدسات.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال المسجد والبلدة القديمة من القدس بذريعة إعلان حالة الطوارئ بالتزامن مع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.