مُطلة على "الأقصى" المغلق.. معلمة مقدسية تجيز طالبة من البحرين

من مكان يُطل على المسجد الأقصى المبارك المغلق، أجازت المعلمة المقدسية، هنادي الحلواني، طالبة من البحرين، بعد أن أتمت على مسمعها -عن بعد- قراءة القرآن الكريم كاملا.

واختارت المعلمة منطقة مطلة على المسجد، لإجازة الطالبة زينب محمد عبد القادر العوضي في قراءة القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.

وأوضحت في حديثها للجزيرة نت أن "الإجازة" تمت نظرا من المصحف، وليس حفظا غيبيا، بعد جهد استمر عاما كاملا.

عن سبب اختيارها لمَطَلة الأقصى، وهي مكان مرتفع بجبل الزيتون شرق المسجد الأقصى، قالت إنها كانت تنتظر انتهاء قرار سابق بإبعادها عن المسجد الأقصى في 8 مارس/آذار الجاري، كي تختم القرآن مع طالبتها حسب رغبة الأخيرة من رحاب المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان.

لكنْ مع قرار سلطات الاحتلال إغلاق المسجد في 28 فبراير/شباط، اختارتا يوم الجمعة ومكانا يطل على المسجد الأقصى لإجازة الطالبة.

وفي ختام القراءة، توجهت هنادي وزينب بالدعاء إلى الله أن يحرر المسجد الأقصى ويتقبل ختم القرآن الكريم.

وأغلق الاحتلال المسجد الأقصى، الخاضع إداريا لدائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط، بذريعة إعلان حالة الطوارئ ومنع التجمعات.

وتتعرض المعلمة المقدسية للملاحقة الإسرائيلية منذ عام 2011، على خلفية رفضها التخلي عن دورها في المسجد الأقصى، آخرها قرار منعها من السفر الموقع من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بجرائم حرب بغزة.