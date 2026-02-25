مصر.. قرار حكومي بإنشاء كلية للقرآن الكريم بطلب من شيخ الأزهر

أعلن الأزهر الشريف أنه سيتم إنشاء "كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها" للبنين وأخرى للبنات بمقر جامعة الأزهر بمدينة نصر بالقاهرة، على أن تبدأ الدراسة بهما من العام الدراسي الجامعي القادم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط -اليوم الأربعاء- إن القرار جاء عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بناء على طلب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بإنشاء "كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها" للبنين وأخرى للبنات بمقر جامعة الأزهر.

وجاء طلب شيخ الأزهر بإنشاء الكلية "دعمًا لفكر الأزهر الشريف ومنهجه الوسطي، وامتدادًا لفلسفة الأزهر الشريف في مشروع دولة التلاوة والتي نَمَت وترعرعت على يد طلاب الأزهر الشريف وعلماء القراءات المتخصصين من أبنائه في هذا الفن".

ونُشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، وتضمن إنشاء فرعين للكلية للبنين وللبنات، على أن يكون مقرها بكلية الدعوة الإسلامية للبنين في القاهرة، بينما يكون مقر الكلية للبنات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في القاهرة.

وتبدأ الدراسة بالفرعين بدءا من العام الجامعي 2027/2026.