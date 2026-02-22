شاهد.. إفطار جماعي لآلاف الطلبة والمغتربين وعابري السبيل بالأزهر الشريف

تداول ناشطون وصفحات مصرية مشاهد من مائدة "إفطار صائم" التي نُظمت بالجامع الأزهر الشريف في القاهرة، حيث تجمع آلاف الطلاب والمغتربين وعابري السبيل حول وجبات الإفطار في ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

ونشر بيت الزكاة والصدقات المصري مقطع فيديو يظهر تجهيزات الإفطار، موضحا أن المائدة استهدفت أكثر من 10 آلاف من الطلاب الوافدين والمصريين المغتربين وعابري السبيل في محيط الأزهر.

وقال الأزهر الشريف إن طلابا وافدين من أكثر من 100 دولة شاركوا في المائدة، وأضاف على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "مائدة خير وأخوة.. صور من الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر.. مشهد يجسد عالمية الأزهر ورسالته، وأجواء تسودها المحبة والألفة".

ويبلغ عدد الدارسين من غير المصريين في الأزهر الشريف نحو 90 ألف طالبا وطالبة من 129 دولة، موزعين على كافة المراحل التعليمية الجامعية، وقبل الجامعية، ومعاهد اللغة العربية.