أيام الله.. سر صبر أبناء غزة على الابتلاء واليقين بوعد الله

خصص برنامج "أيام الله" على قناة الجزيرة مباشر حلقته اليوم الجمعة للحديث عن الأبعاد الإيمانية والإنسانية لما يعيشه قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة، مسلطا الضوء على مفهوم الابتلاء والصبر والرضا بقضاء الله تعالى، من خلال حوار مطول مع فضيلة الشيخ الداعية هاني حسين لافي، الموجود داخل القطاع.

ونقل الشيخ هاني لافي صورة مباشرة من الواقع الميداني، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتجاوز الوصف، في ظل الجوع والخوف والتشريد، مؤكدا أن ما يجري يندرج في إطار سنة الابتلاء التي تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية.

وذكر أن الخيمة التي يقيم فيها انهارت جراء الرياح والأمطار قبيل خروجه للمشاركة في الحلقة، في مشهد اعتبره اختبارا عمليا لمضمون الحديث عن الرضا والصبر.

وأوضح الشيخ لافي أن أهل غزة، رغم قسوة الظروف، يظهرون نماذج غير مسبوقة من الصبر والثبات، مشيرا إلى مظاهر التمسك بالعبادة، وامتلاء المساجد والمصليات المؤقتة بالمصلين رغم الدمار، وحرص الناس على أداء صلاة الجمعة في الشوارع وتحت الأنقاض.

فلسفة الابتلاء

وتناول الشيخ هاني لافي مفهوم الابتلاء من منظور ديني، موضحا أن الابتلاء لا يعني غضب الله، بل هو سنة إلهية لتمييز الناس ورفع الدرجات، مستشهدا بتقسيم العلماء للابتلاء إلى مراتب متعددة، منها ابتلاء الرفع، وابتلاء الكشف. وأكد أن ما تشهده غزة كشف حقائق كثيرة، وأظهر معادن الناس ومواقفهم، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وأشار إلى أن أهل غزة يدركون ما عند الله من أجر وكرامة، وهو ما يفسر -بحسب وصفه- صمودهم أمام خسارة الأبناء والمنازل، لافتا إلى أن الرضا بالقضاء لا يعني غياب الألم، بل يعني التعامل مع المصيبة بإيمان وتسليم.

وفي رده على سؤال حول مصدر القوة النفسية لدى الغزيين، أكد الشيخ لافي أن هذا الصبر ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج تربية دينية واجتماعية متراكمة، تبدأ منذ الطفولة، حيث ينشأ أبناء غزة على مفاهيم التضحية والبذل، ومعرفة أن الحياة في فلسطين مرتبطة دائما بثمن يدفع من النفس والمال.

وأوضح أن المجتمع الغزي نشأ على ثقافة الصبر والرباط، وأن المساجد أدّت دورا مركزيا في بناء هذا الوعي، مشيرا إلى أن ما يصفه البعض بالثبات الاستثنائي هو في نظر أهل غزة نتيجة طبيعية لهذه التربية الطويلة.

الخذلان وشعور القهر

وتطرق الحوار إلى مسألة الشعور بالخذلان، في ظل محدودية المساعدات واستمرار الحصار، حيث وصف الشيخ لافي هذا الشعور بأنه من أقسى ما يواجهه أهل غزة، مؤكدا أن خذلان الأمة –على حد تعبيره– يفوق في ألمه ووقعه أحيانا ويلات الحرب نفسها. ومع ذلك، شدد على أن الثقة بالله تشكل الملاذ الأخير، وأن الإيمان بوعد الله يمنح الناس القدرة على الصمود رغم الإحساس بالعزلة.

وفي محور آخر، تحدث الشيخ لافي عن المسؤولية الشرعية والأخلاقية الملقاة على عواتق المسلمين اتجاه غزة، معتبرا أن الجميع –من علماء وقادة وإعلاميين– مسؤولون عما يحدث، كل بحسب موقعه وقدرته. وأكد أن السؤال عن النصرة لن يقتصر على السلاح، بل يشمل الإيواء، والإغاثة، والدعم الإعلامي، وكلمة الحق.

وتوقفت الحلقة عند مشاهد وصفها المذيع بأنها "عجيبة"، تتعلق بتخريج حفاظ للقرآن الكريم في ظل الحرب والنزوح، لكن الشيخ لافي أوضح أن هذا الأمر ليس غريبا على مجتمع استمد صبره من القرآن، مؤكدا أن غزة، رغم استهداف مساجدها، ما زالت تنتج أجيالا متصلة بكتاب الله، وأن هذا الارتباط يشكل أحد أعمدة الصمود الروحي.

قصص إنسانية

وسرد الشيخ هاني لافي عددا من القصص التي عايشها خلال الحرب، تحدث فيها عن آباء وأمهات فقدوا أبناءهم وواجهوا المصاب بالاحتساب، ومنهم أمّ تلقت خبر استشهاد ابنها الوحيد، فكانت –بحسب روايته– هي التي تواسي من حولها، إضافة إلى أب رفض التعزية مطالبا بالبشرى، استنادا إلى قوله تعالى: {وبشر الصابرين}.

وفي معرض حديثه عن الجزاء الرباني، أشار الشيخ لافي إلى نصوص دينية تتحدث عن عظيم الأجر المعد لأهل البلاء، مؤكدا أن ما ينتظر الصابرين –وفق المعتقد الديني– يفوق ما يمكن تصوره، وأن البلاء في هذا السياق ينظر إليه بوصفه كرامة ورفعة درجة.

وحول دور الدعاء، أكد الشيخ لافي أن الدعاء الصادق يمثل سندا مهما لأهل غزة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الدعاء لا يغني عن العمل لمن يملك القدرة، داعيا كل فئة إلى أداء دورها، سواء في الإعلام أو الإغاثة أو التوعية.

واختتمت الحلقة بوصية وجهها الشيخ هاني لافي للمشاهدين، دعا فيها إلى تقوى الله، وإلى اعتبار قضية فلسطين معيارا لعلاقة الأمة بربها، مؤكدا أن النصرة مسؤولية جماعية، وأن على كل إنسان أن يعد جوابا يقدمه بين يدي الله عما قدمه لأهل غزة.