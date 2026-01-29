بعد رسالتها المؤثرة.. شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية (فيديو)

استقبل شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب في مكتبه بمشيخة الأزهر الطالبة الإندونيسية "ييلي بوترياني" التي أعربت عن أمنيتها لقاءه خلال حفل تخرُّجها بجامعة الأزهر.

ونشرت الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك، الأربعاء، صورا من استقبال الطيب للطالبة في مكتبه وترحيبه بها.

وكان مقطع مصوَّر لكلمة الطالبة الإندونيسية خلال حفل تخرُّج طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر قد حظي بتداول واسع وحقق وملايين المشاهدات خلال الأيام الماضية، إذ عبَّرت فيه بكلمات مؤثرة عن حبها لمصر وأهلها وللأزهر الشريف.

ووجَّه الطيب بمنح الطالبة فرصة استكمال الدراسة لدرجة الماجستير بجامعة الأزهر دعما لمسيرتها العلمية، مؤكدا أنها تمثل "نموذجا مشرّفا للفتاة المسلمة القادرة على الإسهام في نهضة مجتمعها من خلال العلم والمعرفة"، وفقا لبيان.

وأشار إلى أن الأزهر "يعوِّل على مثل هذه النماذج المتميزة في صناعة نماذج مشرّفة لخريجي الأزهر، يحملون رسالته الوسطية إلى بلدانهم وينشرونها في العالم أجمع".

وبحسب البيان، فقد أعربت الطالبة الإندونيسية عن سعادتها "الغامرة" بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدة أن مقابلته كانت إحدى أمنياتها منذ التحاقها بجامعة الأزهر، وأنها لم تعد إلى بلدها منذ أربع سنوات طلبا للعلم.

وأشارت الطالبة إلى أن حب القرآن الكريم "راسخ في وجدانها منذ الصغر، وكان الدافع لاختيارها دراسة البلاغة والتخصص في علوم القرآن".