شاهد.. أعمال يوم التروية

وحسب تقرير بثته قناة الجزيرة، فإن يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يتروّون فيه من الماء بمكة ويخرجون به إلى مِنى وعرفات ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج.

وتتدفق جموع حجاج بيت الله الحرام من مكة مع إشراقة صباح هذا اليوم إلى صعيد مشعر منى، ومنى هو واد يقع على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام في مكة المكرمة.

واشتهرت منى بأنها أكبر مدينة خيام بالعالم، ويضم مشعر منى حوالي 160 ألف خيمة، وهي قادرة على استيعاب نحو مليونين و600 ألف حاج.

ويقضي الحجاج في هذا اليوم، وقتهم منشغلين في العبادة والدعاء والذكر وترديد تلبية الحج.

ويُصلّون في مِنى الصلوات الخمس قصرا من دون جمع، ويبيتون هناك قبل التوجه إلى صعيد عرفة بعد طلوع شمس التاسع من ذي الحجة، لأداء الركن الأعظم من الحج.

وقد اكتملت الاستعدادات في منى لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث انتشرت الفرق الأمنية والصحية والخدمية، كما تم تشغيل مخيمات الحجاج بكامل طاقتها وسط خطة تشغيلية وتنظيمية عالية المستوى، لضمان راحة الحجاج وانسيابية حركتهم.

وقد أكدت وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة في السعودية الجاهزية الكاملة لجميع المسارات بما في ذلك توفير خدمات النقل والإعاشة والإرشاد إلى جانب تطبيق أعلى معايير السلامة باستخدام أنظمة المراقبة الذكية والطائرات المسيّرة لمتابعة تحركات الحشود وضمان أمنهم.

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وكانت السلطات السعودية أعلنت أن إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ حتى الآن نحو مليون ونصف مليون.

وأكدت الجهات المعنية أن موسم هذا العام يشهد تحولا نوعيا في آليات التنظيم، من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي والمسيّرات، لأول مرة ضمن منظومة الإنقاذ والاستجابة السريعة، وإصدار تشريعات جديدة لإدارة الحشود.