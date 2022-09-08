عاجل | مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: رئيس الموساد عرض معلومات استخبارية حساسة على مسؤولين أميركيين في واشنطن

عاجل | مراسل أكسيوس عن مكتب لبيد: رئيس الموساد أكد أن إسرائيل لن تقف بلا حراك بينما تواصل إيران خداع العالم

عاجل | مراسل أكسيوس عن مكتب لبيد: رئيس الموساد عرض مواد استخباراتية حساسة خلال جولته في واشنطن

عاجل | مراسل أكسيوس عن مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي: جيك سوليفان عقد اجتماعا مع رئيس الموساد أمس في واشنطن

عاجل | البيت الأبيض: بايدن يريد أن تكون لدينا خيارات لحرمان إيران من قدرة إنتاج سلاح نووي إذا لم نتوصل لاتفاق

عاجل | البيت الأبيض: لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق مع إيران مثلما كنا من قبل

عاجل | البيت الأبيض: لا تزال هناك فجوات في المواقف بشأن الاتفاق النووي الإيراني

عاجل | البيت الأبيض: بايدن لا يزال ملتزما بالدبلوماسية تجاه إيران