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أمير دولة قطر يستقبل وزير الخارجية الإيراني

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (قنا)
11/1/2022

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق الذي يزور الدوحة أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتمّ خلال اللقاء أيضا استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

كما اجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)