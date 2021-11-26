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أحمر|يمن

التحالف يعلن توجيه ضربات جوية جديدة لأهداف عسكرية في صنعاء

epa04942135 Smoke drifts through the air following airstrikes carried out by the Saudi-led coalition on a Houthi position in Sana'a, Yemen, early 21 September 2015. The Saudi-led coalition intensified airstrikes on Houthi positions in the Houthi-held capital Sana'a as fighting continued between the coalition-backed fighters and the Houthis and allied military units in Yemen's province of Marib, in an attempt to take back control of Sana'a from the Houthis. EPA/YAHYA
غارات سابقة للتحالف على أهداف في صنعاء (وكالة الأنباء الأوروبية-أرشيف)
26/11/2021-|آخر تحديث: 26/11/202106:22 AM (مكة المكرمة)

أعلن التحالف فجر اليوم الجمعة أنه شن ضربات جوية جديدة على أهداف عسكرية وصفها بالمشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف أن استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء جاء استجابة لتهديد، وأنه تم بعد عملية استخبارية دقيقة.

وقال التحالف إنه رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر أمس الخميس.

من جهتها، ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن طيران التحالف نفذ الليلة الماضية غارتين على منطقة النهدين في العاصمة اليمنية، مشيرة إلى عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء القصف.

وأفادت القناة بأن طائرات التحالف نفذت أمس الخميس 13 غارة على أهداف في محافظة مأرب (شمال شرق)، وغارتين على صعدة (شمال)، وأخرى على الحديدة (غرب).

المصدر : الجزيرة + الأناضول + مواقع إلكترونية

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Published On 24/11/2021
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