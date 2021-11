أفغانستان.. دبلوماسيون ألمان وهولنديون يجرون أول محادثات مع طالبان في كابل منذ توليها السلطة

التقى مسؤولون في كابل أمس الخميس بدبلوماسيين رفيعي المستوى من ألمانيا وهولندا، وذلك للمرة الأولى منذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان قبل 3 أشهر، وتركزت المباحثات على الملف الأمني والمساعدات التي يحتاج إليها الشعب الأفغاني.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن المبعوث الألماني الخاص لأفغانستان ياسبر فيك والسفير الألماني المعين لدى أفغانستان ماركوس بوتسل أجريا محادثات مع حكومة طالبان في العاصمة الأفغانية أمس.

وتابعت الوزارة أن المحادثات تركزت على المجالات "التي يكون فيها التعاون العملي ضروريا وممكنا"، وتحديدا في ما يتعلق بالوضع الإنساني للشعب الأفغاني.

وأوضحت أن حكومة طالبان تعهدت خلال محادثاتها مع الدبلوماسيين الألمان بضمان الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني -بمن في ذلك العاملات الإناث في مجال الإغاثة- إلى المجتمعات والأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة.

كما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن الوفد الألماني شكر قطر على دعمها خلال الزيارة، حيث ساعدت في عمليات الإجلاء من كابل في منتصف أغسطس/آب الماضي، وسط التقدم السريع لطالبان.

Along with HE @KarzaiH, the former President of AFG, I met HE Jasper Wieck, German Special Representative to AFG & PAK @GermanSRAP, HE Emiel de Bont, Netherland's Special Envoy to AFG, & @PotzelMarkus German's Ambassador-designate to AFG. pic.twitter.com/Z4EQ1Doc29

— Dr. Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) November 18, 2021