قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني يتفقد جاهزية القوات المسلحة الإيرانية في جزيرة طنب الكبرى.

قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني: تقييمنا لمستوى الأمن في المياه الخليجية جيد بسبب التعاون الإقليمي.

قائد القوات البحرية بالحرس الثوري: نحذر بعض الدول الشقيقة من العلاقة مع إسرائيل لأنها ستزعزع أمن المنطقة.

قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني: السماح بوجود إسرائيل على أراضي دول جارة يشكل تهديدا لأمن المنطقة.