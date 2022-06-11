قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني يتفقد جاهزية القوات المسلحة الإيرانية في جزيرة طنب الكبرى
11/6/2022-|آخر تحديث: 11/6/202203:57 PM (مكة المكرمة)
قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني يتفقد جاهزية القوات المسلحة الإيرانية في جزيرة طنب الكبرى.
قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني: تقييمنا لمستوى الأمن في المياه الخليجية جيد بسبب التعاون الإقليمي.
قائد القوات البحرية بالحرس الثوري: نحذر بعض الدول الشقيقة من العلاقة مع إسرائيل لأنها ستزعزع أمن المنطقة.
قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني: السماح بوجود إسرائيل على أراضي دول جارة يشكل تهديدا لأمن المنطقة.
المصدر : الجزيرة + وكالات