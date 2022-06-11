السلطات تحقق في الحادث.. مقتل 4 أتراك ولبنانييْن جراء تحطم مروحية في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم السبت عثور فرق الإنقاذ على جثث 7 أشخاص قتلوا في تحطم مروحية، وذلك بعد يومين من اختفائها من شاشات الرادار.

وقال مكتب الحاكم في مدينة مودينا في بيان "عثر المنقذون على جثث ركاب المروحية السبعة، وهم 4 أتراك ولبنانيان كانوا في رحلة عمل إلى إيطاليا، إضافة إلى الطيار الإيطالي".

وأوضح البيان أنه تم العثور على المروحية في منطقة جبلية على الحدود بين توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا.

وقال أحد المنقذين "حصلنا على الإحداثيات، وذهبنا إلى الموقع ووجدنا كل شيء محترقا. المروحية موجودة بالأساس داخل واد، بالقرب من مجرى مائي".

من جهتها فتحت الوكالة الوطنية لسلامة الطيران الإيطالية تحقيقا حول حادث سقوط المروحية.

وأقلعت المروحية يوم الخميس من لوكا في توسكانا متجهة إلى مدينة تريفيزو شمال إيطاليا، ثم اختفت بعد تعرض المنطقة المليئة بالغابات لطقس سيئ.

وقالت شركة إكزاجيباشي الصناعية التركية في بيان إن الأتراك الأربعة هم رجال أعمال كانوا يعملون لصالحها، وكانوا يحضرون معرضا في إيطاليا.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد صرحت أمس بأن 4 أتراك كانوا على متن المروحية.

وشاركت في عمليات البحث القوات الجوية الإيطالية وفرق الإطفاء والشرطة، لكن المروحية كانت قد اختفت في منطقة جبلية قليلة السكان، وأعاق سوء الأحوال الجوية المحاولات الأولى للعثور عليها.