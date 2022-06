مظاهرات حاشدة في العالم الإسلامي للتنديد بالتصريحات المسيئة للرسول من مسؤولي الحزب الحاكم بالهند

تتواصل الاحتجاجات في مناطق عدة من العالم الإسلامي، نصرة للرسول الكريم وتنديدا بالتصريحات المسيئة من جانب بعض مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند.

ففي القدس الشريف، نظم المصلون في باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة وقفة احتجاجية لنصرة الرسول الكريم، وردد المحتجون خلالها هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين الهنديين.

كما تظاهر آلاف المسلمين في مدن هندية عدة، اليوم الجمعة، ومنها العاصمة نيودلهي ومومباي وكانبور وفيروز آباد وأحمد آباد.

Muslims protesting in India against ruling Hindu right wing regime spokespersons’s comments against Prophet! pic.twitter.com/OxuJ5cpqv0

— Ashok Swain (@ashoswai) June 10, 2022