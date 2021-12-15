الجيش الأردني ينفي حادثة إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين قرب الحدود

نفى الجيش الأردني اليوم الأربعاء صحة خبر تناولته وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مفاده إطلاق قواته النار صوب جنود إسرائيليين على حدود المملكة.

ونقلت وسائل إعلام مختلفة مساء -أمس الثلاثاء عن موقع والا العبري أن جنديا أردنيا أطلق الرصاص تجاه مجموعة تضم 10 جنود إسرائيليين، كانوا يقفون قرب الحدود المشتركة بين فلسطين المحتلة وسوريا والأردن، من دون حدوث إصابات.

وقال الجيش -في بيان- على لسان مصدر عسكري وصفه بالمسؤول "في تمام الساعة 11:39 (توقيت محلي) من صباح يوم أمس الثلاثاء، حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الإسرائيلي (وادي قليد)".

وأضاف البيان -الذي نشرته قناة المملكة (رسمية)- أن نشامى حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية قاموا بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية للتأكد من خلو المنطقة من مهربين، وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على أمن وسلامة الحدود.

ووفقا للبيان، فقد جرت حادثة الاشتباه في أثناء مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل حدودهم وباتجاه العمق الإسرائيلي من دون حدوث أي احتكاك.

وأكد المصدر -في ختام البيان- أن الجهة المخولة بنشر أخبار القوات المسلحة هي مديرية التوجيه المعنوي، داعيا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق والتأكد من مصداقيتها قبل نشرها.

ووقع الأردن اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994، في ما عرف باتفاقية "وادي عربة" (صحراء أردنية محاذية لفلسطين)، نصت على إنهاء حالة العداء بين الجانبين، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.