وول ستريت جورنال: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء طائرات إف-35

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات العربية المتحدة تهدد بالانسحاب من صفقة قيمتها 23 مليار دولار لشراء طائرات أميركية الصنع من طراز "إف-35" (F-35) وطائرات مسيرة من طراز ريبر وذخائر متطورة أخرى.

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الحليف الخليجي اشتكى من أن الاشتراطات الأمنية الأميركية مرهقة للغاية.

ولم ترد شركة لوكهيد مارتن المصنعة للطائرات "إف-35" ولا وزارة الخارجية الأميركية ولا وزارة الخارجية الإماراتية على طلب للتعليق.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز في يناير/كانون الثاني إن الإمارات وقّعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة "إف-35" وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة.

ولطالما عبرت الإمارات، أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، عن اهتمامها بالحصول على الطائرات الشبح "إف-35" التي تصنعها لوكهيد مارتن، وتلقت وعدا بفرصة لشراء هذه الطائرات في اتفاق جانبي عندما وافقت أبو ظبي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس/آب 2020.

وفي الرابع من ديسمبر/كانون الأول، قال مسؤول في وزارة الدفاع الإماراتية إن صفقة لشراء طائرات رافال المقاتلة الفرنسية ستكون مكملة للاتفاق المزمع لشراء الطائرات "إف-35" وليست عوضا عنها.