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بنفسجي|إمارات عربية متحدة

وول ستريت جورنال: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء طائرات إف-35

epa04416163 An undated file picture made available on 25 September 2014 shows a F-35A fighter jet flying at an unknown location. South Korea said on 24 September 2014, it has decided to purchase 40 F-35A fighter jets from the US defense firm Lockheed Martin in a deal worth 7.04 billion US dollar. Under the deal, Lockheed Martin will transfer fighter production technologies in 17 sectors to be used for South Korea's project to develop an indigenous next-generation fight
طائرات إف-35 تملك قدرات قتالية كبيرة (وكالة الأنباء الأوروبية)
14/12/2021

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات العربية المتحدة تهدد بالانسحاب من صفقة قيمتها 23 مليار دولار لشراء طائرات أميركية الصنع من طراز "إف-35" (F-35) وطائرات مسيرة من طراز ريبر وذخائر متطورة أخرى.

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الحليف الخليجي اشتكى من أن الاشتراطات الأمنية الأميركية مرهقة للغاية.

ولم ترد شركة لوكهيد مارتن المصنعة للطائرات "إف-35" ولا وزارة الخارجية الأميركية ولا وزارة الخارجية الإماراتية على طلب للتعليق.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز في يناير/كانون الثاني إن الإمارات وقّعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة "إف-35" وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة.

ولطالما عبرت الإمارات، أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، عن اهتمامها بالحصول على الطائرات الشبح "إف-35" التي تصنعها لوكهيد مارتن، وتلقت وعدا بفرصة لشراء هذه الطائرات في اتفاق جانبي عندما وافقت أبو ظبي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس/آب 2020.

وفي الرابع من ديسمبر/كانون الأول، قال مسؤول في وزارة الدفاع الإماراتية إن صفقة لشراء طائرات رافال المقاتلة الفرنسية ستكون مكملة للاتفاق المزمع لشراء الطائرات "إف-35" وليست عوضا عنها.

المصدر : رويترز

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