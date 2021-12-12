نفى اتهامات أديس أبابا.. السودان: لن نسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على الجيش الإثيوبي

نفت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأحد اتهامات إثيوبية للخرطوم بدعم وإيواء وتدريب عناصر من جبهة تيغراي التي تقاتل القوات الحكومة الإثيوبية.

وقالت الخارجية السودانية في بيان إنها تابعت "بمزيد من الدهشة والاستغراب" الخبر الذي نشرته وكالة "فانا" الإذاعية الحكومية الإثيوبية في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2021 والذي اتهمت فيه السودان بدعم جبهة تحرير تيغراي.

وأكد البيان أن السودان يسيطر على كافة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا مع إثيوبيا، ولم ولن يسمح مطلقا باستخدامها لأي عدوان على أراضيها.

ودعت الخارجية السودانية أديس أبابا للكف عن اتهام السودان بلا دليل باتخاذ مواقف وممارسات عدائية.

وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش، ومؤخرًا اشتدت ضراوة القتال بين الجانبين.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن الجيش السوداني مقتل 6 من عناصره بمنطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا جراء هجوم نفذته مجموعات من الجيش والمليشيات الإثيوبية.

وتبلغ مساحة الفشقة نحو مليوني فدان، وتمتد لمسافة 168 كلم مع الحدود الإثيوبية من مجمل المسافة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا والبالغة حوالي 265 كلم.

وفرض الجيش السوداني في ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرته على أراضي الفشقة، بعد أن استولت عليها لمدة ربع قرن ما قالت الخرطوم إنها "عصابات إثيوبية"، في حين تتهم أديس أبابا السودان بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم.