"أحلام عائمة".. تحقيق جديد لـ"المسافة صفر" على "الجزيرة 360"

يتناول برنامج “المسافة صفر”، في تحقيق جديد سيعرض على منصة “الجزيرة 360″، قضية المهاجرين الفارين من الحروب والفقر والاضطهاد، والعقبات التي تواجه الطواقم التي تذهب لإنقاذهم من الغرق في عرض البحر.

ويظهر التحقيق، الذي يحمل عنوان "أحلام عائمة"، سفينة إنقاذ تبحر إلى البحر الأبيض المتوسط، وعلى متنها طاقم مخصص للبحث عن المهاجرين الفارين من الحروب والفقر والاضطهاد وإنقاذهم من الغرق.

وحسب الفيلم الذي يبث يوم الجمعة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على منصة "الجزيرة 360″، فإن ما يواجهه أولئك المهاجرون الفارون في تلك المياه يفوق التصور.

وفي التحقيق، تنضم مقدمة برنامج "المسافة صفر"، سلام هنداوي، إلى مهمة البحث عن المهاجرين الفارين وإنقاذهم، وسرعان ما تدرك أن المخاطر أعلى بكثير مما يتوقعه أي شخص، وأن الحقيقة أكثر تعقيدا مما تبدو عليه.

ومع التهديدات التي تلوح في الأفق، يواجه الطاقم عقبات لا يمكن تصورها في أثناء تنقلهم في مياه تحمل أكثر من مجرد صرخات يائسة طلبا للمساعدة. فكلما تقدموا، أصبح الغموض أكبر! ويطرح الفيلم تساؤلات: "لماذا تتم عرقلة عمليات الإنقاذ؟ ومن يحرك الخيوط وراء الكواليس؟".

ويأخذ تحقيق برنامج "المسافة صفر" المشاهد إلى جزيرة إيطالية في قلب الأزمة، ومن هناك تلحق هنداوي بطائرة استطلاع فوق البحر، فماذا ينتظرهم هناك؟

وفيلم "أحلام عائمة" ملحمة إنسانية في ظروف مروعة تترك أسئلة أكثر من الإجابات، وتجلب كل موجة لغزا جديدا، وقد تكون كل عملية إنقاذ هي الأخيرة.