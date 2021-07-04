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من برنامج:
المسافة صفر
أنفاق وعسكرة وإخفاء وتلوث.. "المسافة صفر" يكشف ماذا يحدث شرقي الفرات
كشف تحقيق “المسافة صفر” والذي بث يوم (2021/7/4) عن معلومات جديدة حول الوضع العسكري والإنساني بمناطق شمال وشرق سوريا ذات الحكم الذاتي والخاضعة لسيطرة قوات “سوريا الديمقراطية”.
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4/7/2021
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آخر تحديث: 4/7/2021
11:41 PM (مكة المكرمة)
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