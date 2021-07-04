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من برنامج: المسافة صفر

أنفاق وعسكرة وإخفاء وتلوث.. "المسافة صفر" يكشف ماذا يحدث شرقي الفرات

كشف تحقيق “المسافة صفر” والذي بث يوم (2021/7/4) عن معلومات جديدة حول الوضع العسكري والإنساني بمناطق شمال وشرق سوريا ذات الحكم الذاتي والخاضعة لسيطرة قوات “سوريا الديمقراطية”.
4/7/2021-|آخر تحديث: 4/7/202111:41 PM (مكة المكرمة)
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بوثائق مسربة و88 ألف حساب وهمي.. تحقيق المسافة صفر يكشف مخطط دول الحصار السري لاستهداف قطر

50:29
(الجزيرة)

عبر وثائق سرية.. "المسافة صفر" يكشف تورط الإمارات والسعودية في دعم مراكز بحثية وحسابات وهمية لمهاجمة قطر والتخطيط لغزوها

48:31

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