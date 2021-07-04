من برنامج: المسافة صفر أنفاق وعسكرة وإخفاء وتلوث.. "المسافة صفر" يكشف ماذا يحدث شرقي الفرات

كشف تحقيق “المسافة صفر” والذي بث يوم (2021/7/4) عن معلومات جديدة حول الوضع العسكري والإنساني بمناطق شمال وشرق سوريا ذات الحكم الذاتي والخاضعة لسيطرة قوات “سوريا الديمقراطية”.

اقرأ المزيد