الجزيرة تحصل على صور تثبت تعثر مشروع نيوم

حصل برنامج "المسافة صفر" على صور لأقمار صناعية تظهر تعثر الخطة الزمنية لمشروع مدينة نيوم الذي أعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أربع سنوات.

حصل برنامج "المسافة صفر" على صور لأقمار صناعية تظهر تعثر الخطط الزمنية لمشروع مدينة "نيوم" الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2017، والذي يتكون من 12 مدينة حديثة بمقاييس عالمية، وذلك ضمن رؤيته لعام 2030، ووصفه بالمشروع ذي الفرص الخيالية.

وعلى عكس الوعود التي أطلقها ولي العهد السعودي قبل اربع سنوات بأن تكون مدينة "ريفيرا" أول مدن نيوم جاهزة عام 2020، وأن يتم الانتهاء من بقية المدن في السنوات الخمس اللاحقة فإن الصور تظهر أن هذه المدن ما زالت حبرا على ورق، ولم تقم لها أي قائمة بعد على أرض الواقع.

وتؤكد الصور أن "نيوم" يسير بخطى متعثرة، باستثناء القصور الملكية الضخمة، وتمتد القصور على مساحة 2250 مليون كلم مربع، وفي محيطة 24 مبنى للحراس والعمال، وقد بينت على النمط الإسلامي، وتربط بينها أنفاق تحت الأرض، كما توجد فيها عشرة مهابط لطائرات مروحية.

كما تظهر الصور أن نحو 4000 وحدة سكنية سيكون مصيرها الزوال ضمن القرى الثماني التي سيقوم مشروع الحلم لولي العهد السعودي على أنقاضها، كما ستدمر مساحات زراعية واسعة على امتداد مشروع نيوم الذي يمتد على مساحة 3000 كلم طولا على البحر الميت، و26.5 ألف كلم عرضا.

وسيفقد سكان قرية الخريبة -التي ينتمي لها عبد الرحمن الحويطي الذي قتله الأمن السعودي قبل أيام بسبب رفضه إخلاء منزله لصالح نيوم- مصدر رزقهم من الصيد، ولن يكون حال القرى الأخرى أفضل حالا، وسيطال التدمير الذي سيجلبه "نيوم" الآثار السياحية أيضا.