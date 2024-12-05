"الورشة" تناقش تأثير مواقع التواصل على الكوميديا

تناولت حلقة (2024/12/6) من برنامج ” الورشة” علاقة مواقع التواصل الاجتماعي بـ”فن الكوميديا”، وتساءلت عن تأثير مواقع التواصل على صناعة الكوميديا.



وقال مقدم البرنامج أحمد أمين إن الناس قبل مواقع التواصل الاجتماعي كانت تأخذ المعلومة أو النكتة من مصادر مختلفة، من مسرحيات أو أفلام على التلفزيون أو من كاريكاتيرات الصحف والمجلات أو المقاهي.

وأشار إلى ن مواقع التواصل الاجتماعي تتهم بأنها غيرت ثقافة الناس وأضرت بهم، غير أنها من جهة أخرى فتحت مساحة كبيرة للناس كي يعبروا عن آرائهم، و"الكوميديا كان لها أثر كبير جدا سواء في توصيل الأفكار أوفي انتقاد المجتمع بشكل ساخر أو في صناعة مقاطع كوميدية من الحياة اليومية".

وعن مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صناعة الكوميديا، قال جورج خباز، وهو ممثل ومؤلف ومنتج إنها أثرت إيجابا لأنها سمحت بنشر الكثير من الكوميديا التي لم تكن متاحة للناس، لكن في الوقت نفسه، كل شيء بات يصل إلى الناس، وهناك دخلاء يستغلون سهولة مواقع التواصل لفرض أنفسهم.

أما رجائي قواس، وهو ممثل كوميدي أردني، فيرى أن وسائل التواصل الاجتماعي أضرت بشكل عام، لأنها مصدر غير موثوق.

وبعد دردشة ونقاش حول علاقة مواقع التواصل الاجتماعي بفن الكوميديا، أجرى فريق "الورشة" بحثا حول أكثر الموضوعات التي يتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر كتابة "سكاتش" حول الأصحاب.

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ويدور "السكاتش" حول شخص حصل على تذكرتي سفر، وعندما جاءه أصدقاء لتوديعه كان كل واحد منهم يريد الذهاب معه ويحاول إقناعه بأنه الأولى بالتذكرة.