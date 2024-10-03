كيف تحول النكت إلى سيناريو؟

يعرف السيناريو بأنه الوصف المكتوب لكل شيء يظهر على الشاشة بأسلوب كتابة معين يحكي قصة معينة في صورة مشاهد.

وتطرقت حلقة "برنامج الورشة" التي تبث على منصة "الجزيرة 360" إلى موضوع كتابة السيناريو للأفلام والمسلسلات، وتحويل النكت إلى سيناريو.

وبحسب ما خلص إليه ضيوف برنامج "الورشة" فإن كتابة السيناريو تتطلب التركيز والاجتهاد، واستخلاص الفكرة وصياغتها وتجسيدها من خلال شخصيات مناسبة. والفكرة هي البداية في كتابة السيناريو، ولكن ليس أي فكرة، كما يقول أحمد أمين.

ويحتاج الشخص الذي يكتب سيناريو فيلم كوميدي إلى طرح العديد من التساؤلات منها: هل ستكون فكرته مضحكة؟ وهل ستعجب الكثير من الجمهور؟

ويركز الممثل والسيناريست المصري، أيمن وتار -في نقاشه مع فريق برنامج "الورشة"- على مسألة الإيمان بالفكرة والطريقة التي تعالج بها في المسلسلات والأفلام، ويقول إن الفكرة تصبح قصة من خلال الصراع والعقدة.

ومن جهته، يشير علي الكلثمي، وهو مخرج وكاتب سعودي إلى أهمية أن تكون النكتة تحتوي على فكرة عميقة.

وقام فريق "الورشة" بتحويل الأفكار التي طرحوها خلال جلستهم والمتعلقة بكتابة السيناريو إلى مشهد كوميدي اتفقوا حول موضوعه، وهو الخطوط الدرامية المفتوحة.

ويركز المشهد على مشاهد تصوير مسلسل في آخر يوم من شهر رمضان المبارك، حيث يستعجل المخرج بإنهاء المشاهد ليكمل التصوير، حتى لو تطلب الأمر تغيير الممثلين الذين شاركوا في العمل منذ بدايته.

وفي المشهد يحاول أحد الممثلين لفت انتباه المخرج إلى ما هو مكتوب في السيناريو، لكنه يقاطعه بالقول: "لا لا لماذا أنت تمسك الورق.. نحن اليوم في 29 رمضان، ونحن نصور والحلقة ستعرض بعد ساعتين"، ليرد الممثل مازحا: " لماذا لا نبثها على المباشر؟".