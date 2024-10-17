"ليست مجرد خفة دم".. الورشة يتناول المؤثرات الأخرى في العمل الكوميدي

تناول برنامج “الورشة” أمورا كثيرة يجب توفرها في العمل الكوميدي -غير الكتابة- حيث يؤثر التناغم بين هذه الأمور على تلقي المشاهدين للعمل، ومن ذلك طريقة المونتاج النهائي للعمل والتأثيرات البصرية والصوتية.

ووفقا للمخرج السعودي علي الكلثمي، فإن إخراج الأعمال الكوميدية يعتبر من أصعب الأعمال، لأن بعض الأمور التي لا يلتفت لها الجمهور مثل مقاس العدسة والتحرير تلعب أدوارا حاسمة في الشكل النهائي.

ويرى الكلثمي أن بعض الجماهير يعتقدون أن كل ما يتم تقديمه عبارة عن ارتجالات، ولا يدركون حقيقة المجهود الذي يبذله فريق العمل حتى يصل إلى النسخة النهائية.

أما الكوميديان شاكر الشريف، فقال إن النكتة لها تفاصيل مهمة منها تعابير الوجه والصوت، مشيرا إلى أن خفة الظل ليست كافية وحدها لإخراج عمل كوميدي جيد.

إلى جانب ذلك، فإن جزءا كبيرا من الضحك يأتي من اختيار عدسة التصوير والحركة المصاحبة للعدسة وأيضا من الموسيقى المستخدمة في العمل والتناغم بينها وبين الصورة، كما يقول المخرج والمونتير المصري وائل فرج.

ولفت فرج إلى أن المونتاج هو "نوع من الكتابة" وليس مجرد عملية تركيب صور وأصوات، لأنه يقوم بالأساس على وضع كل شيء في مكانه الصحيح وفي زمنه الصحيح.

بدوره، أشار الممثل الكوميدي والسيناريست أيمن وتار إلى أهمية الدخول في القصة مباشرة من اللحظة الأولى مع ضرورة الاعتماد على "الجدية في الإضحاك".