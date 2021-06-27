search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
26:05
من برنامج:
بكسر التاء
روعة بيوتي وآلاء حمدان وريم نضر: تجارب مختلفة في عالم “الإنفلونسر”
عرضت الحلقة تجارب مؤثرات اجتماعيات بالعالم العربي، وناقشت الحلقة بدايات هؤلاء المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف حققن شهرة واسعة من خلال تقديم محتوى خاص بهنّ.
اقرأ المزيد
27/6/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
بكسر التاء
نساء فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي
play
23:12
المحجبة.. هل تواجه التمييز في الغرب فقط؟
play
23:39
" عشر سنوات من الحياة في مخيمات اللجوء"
play
24:19
المرابطات: حصن المسجد الأقصى
play
24:57
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
بكسر التاء
نساء فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي
play
23:12
المحجبة.. هل تواجه التمييز في الغرب فقط؟
play
23:39
" عشر سنوات من الحياة في مخيمات اللجوء"
play
24:19
المرابطات: حصن المسجد الأقصى
play
24:57
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
بكسر التاء- روعة بيوتي وآلاء حمدان وريم نضر: تجارب مختلفة في عالم الإنفلونسر
الشيخ كمال الخطيب شخصية الأسبوع وتحذير الفصائل للاحتلال حدثه الأبرز
ما الذي جرى؟.. على نحو مفاجئ واشنطن وطهران تهددان بالانسحاب من محادثات النووي
ما وراء الخبر- بعد تصريحات سابقة متفائلة.. واشنطن وطهران تلمحان لإنهاء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي
الأكثر قراءة
من سبتة إلى بروكسل.. ماذا وراء الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا؟
شاهد- ضربة جزاء بالإكراه وتسلل خاطئ.. كوارث التحكيم الأفريقي عرض مستمر بمباراة الأهلي والترجي
ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم يوميا؟
بعد تصريحات جنرال إثيوبي عن سد النهضة.. مصريون يطالبون باستغلال الفرصة الأخيرة