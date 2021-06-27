26:05

من برنامج: بكسر التاء روعة بيوتي وآلاء حمدان وريم نضر: تجارب مختلفة في عالم “الإنفلونسر”

عرضت الحلقة تجارب مؤثرات اجتماعيات بالعالم العربي، وناقشت الحلقة بدايات هؤلاء المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف حققن شهرة واسعة من خلال تقديم محتوى خاص بهنّ.

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