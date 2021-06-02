23:12

من برنامج: بكسر التاء نساء فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

ناقشت الحلقة الأشكال المختلفة من الأثمان التي تدفعها النساء الفلسطينيات في نضالهن من أجل فلسطين، فالمرأة الفلسطينية حاضرة دائما في ساحة النضال الفلسطيني، فهي أم الشهيد، زوجة الشهيد، الأسيرة المحررة.