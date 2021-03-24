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23:39
من برنامج:
بكسر التاء
المحجبة.. هل تواجه التمييز في الغرب فقط؟
ناقشت حلقة (24/3/2021) من برنامج “بكسر التاء” ظاهرة التمييز ضد المحجبات في الدول الغربية، إضافة إلى الإقصاء الذي تعاني منه المرأة المحجبة في بعض الدول العربية، سواء على المستوى المهني والاجتماعي.
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24/3/2021
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