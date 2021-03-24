23:39

من برنامج: بكسر التاء المحجبة.. هل تواجه التمييز في الغرب فقط؟

ناقشت حلقة (24/3/2021) من برنامج “بكسر التاء” ظاهرة التمييز ضد المحجبات في الدول الغربية، إضافة إلى الإقصاء الذي تعاني منه المرأة المحجبة في بعض الدول العربية، سواء على المستوى المهني والاجتماعي.

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