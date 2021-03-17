البث الحي
24:19

من برنامج: بكسر التاء

" عشر سنوات من الحياة في مخيمات اللجوء"

سلطت حلقة برنامج بكسر التاء بتاريخ 17-03-2021 الضوء على ما تواجهه اللاجئات السوريات في مخيمات اللجوء، في ظل افتقارهن لأبسط الحاجيات الأساسية ومعاناتهن من عدم توفر متطلبات الحياة اليومية،
17/3/2021
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