24:19

من برنامج: بكسر التاء " عشر سنوات من الحياة في مخيمات اللجوء"

سلطت حلقة برنامج بكسر التاء بتاريخ 17-03-2021 الضوء على ما تواجهه اللاجئات السوريات في مخيمات اللجوء، في ظل افتقارهن لأبسط الحاجيات الأساسية ومعاناتهن من عدم توفر متطلبات الحياة اليومية،

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