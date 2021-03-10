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24:57
من برنامج:
بكسر التاء
المرابطات: حصن المسجد الأقصى
سلطت حلقة برنامج “بكسر التاء” في تاريخ 10-03-2021، الضوء على ما تواجهه المرابطات في المسجد الأقصى من مختلف أساليب الترهيب والتهديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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10/3/2021
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