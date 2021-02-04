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25:06
من برنامج:
بكسر التاء
فلسطينيات الداخل
سلطت حلقة برنامج “بكسر التاء” بتاريخ (3-2-2021) الضوء على قضايا الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وما يواجهونه من محاولات لطمس هويتهم وانتمائهم من قبل الاحتلال.
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4/2/2021
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