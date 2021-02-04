25:06

من برنامج: بكسر التاء فلسطينيات الداخل

سلطت حلقة برنامج “بكسر التاء” بتاريخ (3-2-2021) الضوء على قضايا الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وما يواجهونه من محاولات لطمس هويتهم وانتمائهم من قبل الاحتلال.

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