البث الحي
25:06

من برنامج: بكسر التاء

فلسطينيات الداخل

سلطت حلقة برنامج “بكسر التاء” بتاريخ (3-2-2021) الضوء على قضايا الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وما يواجهونه من محاولات لطمس هويتهم وانتمائهم من قبل الاحتلال.
4/2/2021
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