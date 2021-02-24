24:25

من برنامج: بكسر التاء كيف يخذل المجتمع المعتقلة السورية بوصمة العار؟

سلطت حلقة برنامج بكسر التاء بتاريخ 24-02-2021 الضوء على ما تواجهه النساء المعتقلات السوريات من خذلان من المجتمع بعد خروجهنّ من المعتقل.

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