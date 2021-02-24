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24:25
من برنامج:
بكسر التاء
كيف يخذل المجتمع المعتقلة السورية بوصمة العار؟
سلطت حلقة برنامج بكسر التاء بتاريخ 24-02-2021 الضوء على ما تواجهه النساء المعتقلات السوريات من خذلان من المجتمع بعد خروجهنّ من المعتقل.
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24/2/2021
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آخر تحديث: 24/2/2021
07:25 PM (مكة المكرمة)
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