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من برنامج: بكسر التاء

كيف يخذل المجتمع المعتقلة السورية بوصمة العار؟

سلطت حلقة برنامج بكسر التاء بتاريخ 24-02-2021 الضوء على ما تواجهه النساء المعتقلات السوريات من خذلان من المجتمع بعد خروجهنّ من المعتقل.
24/2/2021-|آخر تحديث: 24/2/202107:25 PM (مكة المكرمة)
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