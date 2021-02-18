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من برنامج: بكسر التاء بكسر التاء.. كيف يواجه العرب تحديات الهوية في الغـرب ؟

سلطت حلقة برنامج بكسر التاء ليوم 17-02-2020 الضوء على التحديات التي تواجهها النساء العربيات المهاجرات على مستوى الحفاظ على الهوية،

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