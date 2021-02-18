البث الحي
26:08

من برنامج: بكسر التاء

بكسر التاء.. كيف يواجه العرب تحديات الهوية في الغـرب ؟

سلطت حلقة برنامج بكسر التاء ليوم 17-02-2020 الضوء على التحديات التي تواجهها النساء العربيات المهاجرات على مستوى الحفاظ على الهوية،
18/2/2021
المزيد من حلقات برنامج:
بكسر التاء
(الجزيرة)

لماذا يتحوّل الطلاق إلى انتقام يدفع ثمنه الأطفال؟"

23:15
(الجزيرة)

فلسطينيات الداخل

25:06
(الجزيرة)

الزواج المختلط ما له وما عليه

21:51
(الجزيرة)

الرياضة ليست للرجال فقط

24:35
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
بكسر التاء
(الجزيرة)

لماذا يتحوّل الطلاق إلى انتقام يدفع ثمنه الأطفال؟"

23:15
(الجزيرة)

فلسطينيات الداخل

25:06
(الجزيرة)

الزواج المختلط ما له وما عليه

21:51
(الجزيرة)

الرياضة ليست للرجال فقط

24:35
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

هل ترامب كان المشكلة؟ لماذا عادت علاقات الناتو وأميركا إلى أحسن عهدها؟

(الجزيرة)

المشاء.. المترجمان عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس

(الجزيرة)

المشاء.. المترجمان عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس

(الجزيرة)

السعودية طالبت الشركات الأجنبية بنقل مقارّها إلى أراضيها.. لماذا غضب الإماراتيون ومم يخشون؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد.. تهديد بالقتل وحرب شتائم في مباراة برشلونة وسان جيرمان

مبابي كان كابوسا للاعبي برشلونة (غيتي)

علقت استخدامه وعرضت التنازل عنه لدول أخرى.. قصة جنوب أفريقيا مع لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

جنوب أفريقيا عرضت مشاركة شحنتها من لقاح أسترازينيكا مع دول أخرى غير متضررة من المتحور الجديد (رويترز)

كل ما تريد معرفته عن العملات الرقمية.. سؤال وجواب

هناك عدد كبير من العملات الرقمية أشهرها بتكوين وإيثريوم وريبل (شترستوك)

السيسي طالب بمعارضة وحدد شروطها.. فما رأي المعارضين؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)