البث الحي
23:15

من برنامج: بكسر التاء

لماذا يتحوّل الطلاق إلى انتقام يدفع ثمنه الأطفال؟"

سلطت حلقة برنامج بكسر التاء ليوم 10-02-2020 الضوء على حق الحضانة بلبنان في غياب قانون موحد لتنظيم الأحوال الشخصية،
11/2/2021
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فلسطينيات الداخل

25:06
(الجزيرة)

الزواج المختلط ما له وما عليه

21:51
(الجزيرة)

الرياضة ليست للرجال فقط

24:35
(الجزيرة)

عمالة الأطفال في العالم العربي

22:48
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