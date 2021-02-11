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23:15
من برنامج:
بكسر التاء
لماذا يتحوّل الطلاق إلى انتقام يدفع ثمنه الأطفال؟"
سلطت حلقة برنامج بكسر التاء ليوم 10-02-2020 الضوء على حق الحضانة بلبنان في غياب قانون موحد لتنظيم الأحوال الشخصية،
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11/2/2021
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24:35
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play
22:48
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