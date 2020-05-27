المعلومات المضللة.. جائحة لا تقل خطورة عن وباء كورونا

انتشرت الأخبار الزائفة خلال أزمة كورونا العالمية كالنار في الهشيم، وكانت في حالات عدة أسرع من المعلومات الحقيقية، مهددة الجهود الواسعة المبذولة لمكافحة الفيروس.

دفع الكثيرون عبر العالم ثمن الأخبار الزائفة بطرق مختلفة، حيث استغل البعض جوع الناس للمعلومة ليقرصن حساباتهم أو يسرق أموالهم، وهناك من تعمّد نشر المعلومة الخاطئة ليحصد مزيدا من المتابعين، وأيضا فعلها من هو في موقع المسؤولية فكان الثمن الأغلى وهو الصحة.

وحذرت الناشطة بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر رنا صيداني خلال تصريحاتها لحلقة (2020/5/27) من برنامج "بسر التاء" من خطورة الأخبار الزائفة التي تحجب المعلومات الحقيقية ويمكنها دعوة الناس إلى طرق وقاية غير صحيحة من الوباء، حيث انتشرت منذ بداية أزمة كورونا الكثير من النصائح "الغريبة" التي يصدقها الناس نتيجة خوفهم الشديد وسيطرة العواطف على القرار عوض العقل في ظروف الجائحة.

بدورها، أكدت المختصة في تحليل المحتوى الإعلامي والرقمي شامة درسول أن المستهلك للأخبار الزائفة بات مساهما في إنتاجها ومنافسا في ذلك الإعلام "الثقيل"، وصرنا أمام "حرب" ليس هدفها نشر المعرفة، بل السيطرة على الجمهور من خلال التأثير عليه والضغط من خلاله من أجل صناعة القرار.

وتابعت أن أساس الإعلام الاجتماعي هو التفاعل، والمتفاعل على المنصات في هذه الظروف الخاصة إما شخص خائف وإما غاضب، والحالتان تعتبران "تربة خصبة" لمنتج الأخبار حتى يؤثر فيه من خلال إعطائه ما يؤكد مخاوفه.

أما المحررة في منصة مسبار للتحقق من الأخبار أسماء الغول فأشارت إلى أن المعلومات المضللة في حد ذاتها جائحة لا تقل خطورة عن الوباء خاصة وأن الناس عموما لا يتثبتون جيدا من مصدر الخبر، وأنه من بين أبرز الإشاعات التي لقيت رواجا على مستوى المنطقة العربية، النجاح في التوصل إلى علاج لكورونا، ثم تضارب في المعلومات عن أصله بين كونه يعود لغاز "السارين" ومؤامرة حكومات حاولت نشره في العالم حتى تستفيد.

من جانبها، قالت مراسلة الجزيرة في الصين جو إي إي إن بكين كانت حريصة على أن يقوم كل المتحدثين باسم الخارجية بنقل المعلومات الصحيحة والرسمية بشكل متواصل في ظل حرب كلامية مع واشنطن، وإن الإعلام الأجنبي الموجود داخل الصين يجتهد لتجنب كل الأخبار الزائفة والتثبت جيدا من مصادرها قبل اعتمادها.