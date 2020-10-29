الزواج المختلط ما له وما عليه

سلطت حلقة برنامج بكسر التا، الضوء على ظاهرة الزواج من جنسيات مختلفة، خاصة بظل ازدياد الغربة الاقتصادية بين الشباب، ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أدى إلى إلغاء الحدود الجغرافية.

وتطرقت الحلقة التي بثت بتاريخ (2020/10/28) إلى التحديات التي تواجه الأزواج متعددي الجنسيات على مستوى الاختلاف الثقافي بين الطرفين، ودور المجتمع في دعم اختياراتهما وتفاعله مع خيار الزواج من ثقافة مختلفة. إضافة إلى التحديات والصعوبات القانونية التي قد تصعب إجراءات الزواج. كما روت الضيفات تجاربهنّ مع تأسيس ثقافة مشتركة وهوية جديدة للمساهمة في كسر الحواجز الثقافية، ودور اللغة في خلق الانسجام وتوطيد العلاقة الزوجية، خاصة حين يتعلق بأزواج مختلفي الجنسيات ومغتربين.

وقد استضافت الحلقة نساء عربيات من لبنان والسودان والأردن واليمن لمشاركة تجاربهنّ الشخصية بعد اختيارهنّ الزواج من جنسيات مختلفة