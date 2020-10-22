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من برنامج: بكسر التاء

الرياضة ليست للرجال فقط

سلطت حلقة برنامج "بكسر التاء" بتاريخ 21-10-2020 الضوء على المشاركة النسائية العربية بمجال الرياضة، بظل الإهمال الذي يعترض هذا المجال من قبل حكومات العالم العربي بالرياضة الرجالية والنسائية على السواء.

وناقشت الحلقة التحديات التي تواجهها النساء على وجه الخصوص عند خوض غمار المنافسات الرياضية، وروت نساء عربيات رياضيات تجاربهنّ الشخصية في مختلف الرياضات، ورحلة وصولهن لتحقيق إنجازات عربية وقارية. كما تناولت الحلقة الحديث عن أهم مطالب هؤلاء النساء للمضي قدما بمجال الرياضة النسائية في العالم العربي، ودعم الرياضيات العربيات.

استضافت الحلقة كلا من فاتن البخيت قائدة منتخب الأردن لكرة اليد، ولاعبة منتخب لبنان لكرة القدم ليانا صفي الدين، وخلود الحليمي بطلة تونس وأفريقيا بالملاكمة، ومتسلقة الجبال نظيرة الحارثي.

22/10/2020
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