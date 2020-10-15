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من برنامج: بكسر التاء

عمالة الأطفال في العالم العربي

سلطت حلقة برنامج بكسر التاء (14-10-2020)، الضوء على ظاهرة استغلال الأطفال في أي شكل من أشكال العمل بما يحرمهم من طفولتهم ويعيق قدرتهم على التعلم، بسبب ظروف المعيشة في بلدانهم.

وفي ظل أرقام العالم العربي التي تشير إلى ازدياد نسبة عمل الأطفال ما دون 18 سنة، ناقشت الحلقة أسباب دخول الأطفال سوق العمل، وما المجالات التي يعملون فيها لكسب قوت يومهم بدل الجلوس على مقاعد الدراسة، كما تطرقت لتأثير العمل عليهم جسديا واجتماعيا ومعنويا، وعرّجت كذلك على طرق حمايتهم من هذا الاستغلال، وأهمية توفير احتياجاتهم وتلبيتها من قبل حكومات بلادهم، لضمان مستقبلهم وتفادي لجوئهم إلى الانخراط في سوق العمل وانتهاك طفولتهم.
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البرنامج استضاف كلا من نهاية دبودب من منظمة العمل الدولية، وتضامن مرزوق وهي والدة طفل عامل، ونجاة أنوار رئيسة منظمة “ماتقيسش ولدي“، وكريستي الخوري من لجنة الإنقاذ الدولية، والناشطة المدنية وفاء حمندي

15/10/2020
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