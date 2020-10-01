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من برنامج: بكسر التاء

أزمة العمالة المنزلية في لبنان

سلطت حلقة برنامج بكسر التاء بتاريخ 30-09-2020 الضوء على أزمة العمالة المهاجرة المنزلية في لبنان، والتحديات التي تواجهها النساء اللواتي تعملن في لبنان جراء فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية

التي اضطرت الكثير من أرباب العمل إلى التخلي عنهن؛ ليصبحوا دون عمل ودون مأوى يحميهن. وفي ظل غياب القوانين المنظمة لمجال العمالة المنزلية في لبنان تجد النساء المهاجرات أنفسهن عالقات في لبنان دون أي حقوق ودون القدرة على العودة إلى بلادهن حتى.

وناقشت الحلقة مع ناشطات حقوقيات وقانونيات كيفية حماية العاملات المنزليات، وما هي الشروط والقوانين التي يجب أن تنفذ لكي تنظم هذا العمل بطريقة تحمي المشغلين للعاملات المنزليات والعاملات المهاجرات أنفسهن لا سيما أن في لبنان مئات الانتهاكات التي تسجل بحق العاملات بحسب المنظمات الحقوقية؛ مثل هيومن رايتس ووتش التي حثت وزارة العمل اللبنانية على تحمّل مسؤولياتها تجاه العاملات المنزليات المهاجرات.

البرنامج استضاف كلا من ماكدس يلما، عاملة منزلية من إثيوبيا، المحامية والناشطة في منظمة كفى عنف واستغلال موهانا إسحاق، الناشطة في حركة مناهضة العنصرية فرح سلقا، والباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب.

1/10/2020
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