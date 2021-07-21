البث الحي
49:22

من برنامج: بلا حدود

خبير اللقاحات: لا وجود لوقت محدد لفاعلية اللقاح ضد كورونا ولا دليل للحاجة لجرعة معززة

نفى خبير اللقاحات علي فطوم وجود نسبة تحدد مناعة القطيع، لأن فكرتها تقوم على وجود مجموعة صغيرة في المجتمع تحمل الفيروس ولا تكون قادرة على نقل العدوى لغيرها.
21/7/2021
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