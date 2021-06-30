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48:36
من برنامج:
بلا حدود
المقرر الأممي المعني بمكافحة التعذيب: الكل يستنكر التعذيب لكنه يوجد في كل الدول حول العالم
قال المقرر الأممي المعني بمكافحة التعذيب والعنف نيلز ميلزر إنه عين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومهمته رفع التقارير عن مدى التزام الدول بمنع التعذيب للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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30/6/2021
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آخر تحديث: 1/7/2021
12:01 AM (مكة المكرمة)
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