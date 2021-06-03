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48:50
من برنامج:
بلا حدود
أزمة تنازع السلطات.. بن جعفر يحلل الأزمة السياسية في تونس ويكشف الأسباب الكامنة وراءها
شدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي سابقا مصطفى بن جعفر على أن عدم وجود المحكمة الدستورية هو السبب في الأزمة السياسية والتنازع القائم بين السلطات في تونس.
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2/6/2021
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