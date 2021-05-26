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من برنامج: بلا حدود هنية : "سيف القدس" أفشلت صفقة القرن وخيارات المقاومة مفتوحة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنه كان لدى المقاومة الفلسطينية خلال معركة “سيف القدس” قرار بالوصول إلى كل جغرافيا فلسطين المحتلة، ولكنها أوقفت قراراتها في أعقاب الوساطة المصرية.

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