search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
48:49
من برنامج:
بلا حدود
هنية : "سيف القدس" أفشلت صفقة القرن وخيارات المقاومة مفتوحة
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنه كان لدى المقاومة الفلسطينية خلال معركة “سيف القدس” قرار بالوصول إلى كل جغرافيا فلسطين المحتلة، ولكنها أوقفت قراراتها في أعقاب الوساطة المصرية.
اقرأ المزيد
26/5/2021
-
|
آخر تحديث: 26/5/2021
11:56 PM (مكة المكرمة)
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
بلا حدود
الدبيبة: هناك تغير إيجابي بالموقف المصري ويجب على حفتر الامتثال للمؤسسة العسكرية
play
49:11
رئيس منظمة أطباء بلاحدود.. يجب إلغاء براءة الاختراع في ما يتعلق باللقاحات ضد الأوبئة
play
48:04
خبير لقاحات للجزيرة: إليك كل ما تريد معرفته عن لقاح فيروس كورونا
play
49:20
الميسري: لا حل في اليمن إلا بهزيمة الحوثي والطائرات المسيرة التي تستهدف السعودية إيرانية
play
46:40
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
بلا حدود
الدبيبة: هناك تغير إيجابي بالموقف المصري ويجب على حفتر الامتثال للمؤسسة العسكرية
play
49:11
رئيس منظمة أطباء بلاحدود.. يجب إلغاء براءة الاختراع في ما يتعلق باللقاحات ضد الأوبئة
play
48:04
خبير لقاحات للجزيرة: إليك كل ما تريد معرفته عن لقاح فيروس كورونا
play
49:20
الميسري: لا حل في اليمن إلا بهزيمة الحوثي والطائرات المسيرة التي تستهدف السعودية إيرانية
play
46:40
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
مظاهرة رافضة للانتخابات الرئاسية بمدينة إدلب
انطلاق مفاوضات جوبا بين الحركة الشعبية شمال وحكومة السودان
من الإعلام الإسرائيلي.. أصابع الاتهام تتجه نحو نتنياهو بشأن حرب غزة
الحصاد (2021/5/26)
الأكثر قراءة
“تم تضليلنا”.. مشاهير هوليود يتراجعون عن دعم فلسطين ويصفون أنفسهم بالحمقى
الصوم المتقطع يحرق الكرش ويخفض الوزن.. وهذه النصائح لتطبيقه الصحيح
مقابلة ديانا.. هل كانت القشة التي عصفت بحياة الأميرة الحزينة؟
قناة إسرائيلية: مصر دعت إسرائيل وحماس إلى مفاوضات لتبادل أسرى