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من برنامج: بلا حدود

هنية : "سيف القدس" أفشلت صفقة القرن وخيارات المقاومة مفتوحة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنه كان لدى المقاومة الفلسطينية خلال معركة “سيف القدس” قرار بالوصول إلى كل جغرافيا فلسطين المحتلة، ولكنها أوقفت قراراتها في أعقاب الوساطة المصرية.
26/5/2021-|آخر تحديث: 26/5/202111:56 PM (مكة المكرمة)
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خبير لقاحات للجزيرة: إليك كل ما تريد معرفته عن لقاح فيروس كورونا

49:20
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الميسري: لا حل في اليمن إلا بهزيمة الحوثي والطائرات المسيرة التي تستهدف السعودية إيرانية

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