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زعيم منظمة أطباء بلاحدود.. يجب إلغاء براءة الاختراع فيما يتعلق باللقاحات ضد الأوبئة

انتقد رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو تمسك شركات الأدوية العالمية بما يسمى ببراءة الاختراع فيما يتعلق باللقاحات لمواجهة الأوبئة والأمراض في العالم.
28/4/2021
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