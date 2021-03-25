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من برنامج: بلا حدود

جمال بن عمر: دخول الحوثيين إلى صنعاء خطيئة تمت بالتنسيق مع صالح

اتهم المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن جمال بن عمر الحوثيين بارتكاب خطيئة بسبب اجتياحهم العسكري للعاصمة (صنعاء) في سبتمبر/أيلول 2014، ورفضهم المسار السياسي في البلاد.
24/3/2021
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