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49:01
من برنامج:
بلا حدود
جمال بن عمر: دخول الحوثيين إلى صنعاء خطيئة تمت بالتنسيق مع صالح
اتهم المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن جمال بن عمر الحوثيين بارتكاب خطيئة بسبب اجتياحهم العسكري للعاصمة (صنعاء) في سبتمبر/أيلول 2014، ورفضهم المسار السياسي في البلاد.
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24/3/2021
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