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من برنامج: بلا حدود جمال بن عمر: دخول الحوثيين إلى صنعاء خطيئة تمت بالتنسيق مع صالح

اتهم المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن جمال بن عمر الحوثيين بارتكاب خطيئة بسبب اجتياحهم العسكري للعاصمة (صنعاء) في سبتمبر/أيلول 2014، ورفضهم المسار السياسي في البلاد.

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