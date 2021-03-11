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من برنامج: بلا حدود وزير الخارجية اليمني: الحوثيون يفهمون الرسائل الدولية بشكل خاطئ والمشروع الإيراني يستهدف المنطقة وليس اليمن فقط

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إنه ليست لدى واشنطن رؤية أو مشروع لحل أزمة اليمن، بل إنها تسعى لمضاعفة الجهود الدبلوماسية لمساعدة المبعوث الأممي لليمن، وليس هناك مسار أميركي خاص.

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