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من برنامج: بلا حدود

بروين للجزيرة.. هذه هي سياسة بايدن الجديدة في التعامل مع ملفات المنطقة

قال المدير السابق للمشاركة الدولية في البيت الأبيض بريت بروين إن الرئيس جو بايدن ورث ملفات مليئة بالمشكلات من الإدارة السابقة، ولذلك عليه فرزها للتعامل معها حسب الأولوية، وفي ظل تفشي جائحة كورونا.
24/2/2021-|آخر تحديث: 25/2/202112:52 AM (مكة المكرمة)
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