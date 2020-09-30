مسؤول أممي: التأثير الأكبر لجائحة كورونا سيكون على الدعم المقدم من المانحين

قال المدير الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين أيمن غرايبة إن اللاجئ هو الشخص الذي يضطر إلى مغادرة بلاده لبلد آخر بسبب الخوف على حياته أو حياة أسرته، أو تعرض الأقلية التي ينتمي لها لخطر الإبادة.

وأضاف -في تصريحات لحلقة (2020/9/30) من برنامج "بلا حدود"- أن النزوح القسري يأتي لنفس الأسباب السابقة ويكون في العادة تحت ظروف النزاع المسالح، مما يضطر النازح إلى التحرك داخل بلده من منطقة إلى أخرى يعتقد بأنها آمنة، لكنه يبقى تحت منظومة بلده.

وتابع أن الهجرة تنقسم قسمين، الأول وهو شرعي ينتقل فيه المهاجر من بلده إلى بلد آخر للعمل والعيش، أما القسم الثاني فهي الهجرة غير الشرعية وهي أمر معقد ويعاني منها العالم اليوم، حيث يستخدم المهاجر طرقا غير مشروعة للوصول إلى بلد ما طلبا للأمان والعمل والعيش فيها.

وتعمل مفوضية اللاجئين على تصنيف الأشخاص حسب التقسيمات السابقة من أجل تحديد ما إذا كان الشخص تنطبق عليه شروط اللاجئ ليكون تحت مظلتها، وتقوم المفوضية بمقابلة جميع الأشخاص لمعرفة قصصهم وأخذ خلفياتهم وأسباب هجرتهم، وفي أغلب الحالات يكون اللاجئ دون أوراق ثبوتية وهنا يكمن دور المفوضية.

وحول غياب اليمن من قائمة الدول الأكثر لجوءا، أكد غرايبة أن اليمن يمر بأوضاع صعبة، وقد بلغ عدد النازحين في الداخل نحو 3.6 ملايين نازح، وأضاف أن حركة اللجوء الداخلية تشبوها العديد من المخاطر لتعدد خطوط التماس، كما أن المنظومة القبلية في اليمن لا تفضل اللجوء إلى الخارج.

وحول عمل المنظمات الأممية في اليمن، نفى المدير الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين أن يكون هناك أي فساد في المفوضية لحرصها على إيصال المساعدات دون الاعتماد على شركاء محليين، وأضاف أن المفوضية تقوم بمتابعة مستمرة للتأكد من وصول المساعدات لمستحقيها، لكنه لم ينكر وجود فساد في قطاعات أخرى.

وعن اقتطاع مبالغ كبيرة من المساعدات المخصصة لليمن كمصاريف عمليات ورواتب وأعمال إدارية، اعتبر غريبة أن هذا الحديث عار عن الصحة كون أن المبالغ التي ترصد للأشخاص تصل عبر البنوك المحلية دون أي اقتطاع، وأكد أن المفوضية تعتمد على الموظفين المحليين لقلة التكلفة التشغيلية لهم، مؤكدا أن المسؤولية الإنسانية للمنظمة تستدعي البقاء في اليمن رغم الضغوط التي تتعرض لها هناك.

وحول تأثير جائحة كورونا على اللاجئين حول العالم أكد غريبة أن التأثير الأكبر لجائحة كورونا سيكون على الدعم المقدم من المانحين، وأضاف أن المفوضية تعمل منذ اليوم الأول للجائحة على استمرار توفير المساعدات بصفة عامة، وخصوصا الطبية لدعم اللاجئين على مواجهة كورونا.

واختتم حديثه بالمطالبة بمساعدة الحكومات المضيفة للاجئين خصوصا الأردن ولبنان، اللذان استقبلا العدد الأكبر من اللاجئين للخروج من الأزمة الاقتصادية فيهما. وطالب الدول الأوربية بالسماح بإعادة توطين المهاجرين كما حدث في السابق مع بعض اللاجئين.