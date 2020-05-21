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من برنامج: بلا حدود

الرشيد للجزيرة: النخبة السعودية موظفون لدى الدولة لتأييد اتجاهاتها السياسية

استضاف برنامج "بلا حدود" (2020/5/20) الأستاذة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية مضاوي الرشيد، لمناقشة السياسة التقشفية التي تنتهجها السعودية، ومدى حرية الشارع السعودي في التعبير عن رأيه بشأنها.

استضاف برنامج "بلا حدود" (2020/5/20) الأستاذة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية مضاوي الرشيد، لمناقشة السياسة التقشفية التي تنتهجها السعودية، ومدى حرية الشارع السعودي في التعبير عن رأيه بشأنها.

وقالت مضاوي الرشيد إنه لو كان الشعب السعودي بأكمله موافقا على السياسة التقشفية التي تنتهجها السعودية لما كانت السجون مكتظة بالناشطين والصحفيين والكتاب.

واعتبرت أنه لا يمكن الحديث عن الرأي العام للشارع السعودي في بلد تنعدم فيه حرية الصحافة، ويقتل فيه الصحفي حتى بعد خروجه من بلاده، كما حدث مع الصحفي جمال خاشقجي.

وأضافت أن النخبة السياسية في السعودية موظفون لدى الدولة، حيث يتبعون مسار السياسة السعودية في الداخل والخارج، ويغيّرون محاورهم ويتقلبون مع تقلب سياسات الدولة.

وأوضحت أن النظام السعودي يعتمد بأكثر من 80% على سلعة واحدة، ولذلك يكون الاقتصاد معرضا لدورات متتالية، أحيانا ترتفع فيها الأسعار وتتمكن الدولة من قدرة شرائية عالية، فتصرف جزءا منها على المواطن، كما حدث في الطفرة النفطية.

ولكنها أشارت إلى أن هذا الاعتماد الكلي يجعل دورة الطفرة متبوعة بدورة إفقار، يشعر فيها المواطن بضائقة اقتصادية، كما هو الوضع الحالي، الذي بدأ منذ 2014 عند انخفاض أسعار النفط.

20/5/2020
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